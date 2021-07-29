Сім депутатів "Голосу" вийшли з партії, з'їзд підтримав рішення

Про це повідомила нардепка Юлія Клименко у коментарі Радіо Свобода.

"Пов’язано це з тим, про що, ми говорили і просили зробити – демократизація статуту, положення і проведення вільних виборів, що не відбулося. Скликається фейковий з’їзд з осередками, які очолюються помічниками Кіри Рудик. Тому на цьому ми ставимо крапку", – зазначила Клименко.

Депутатка додала, що, крім неї, з партії виходять Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Роман Лозинський, Володимир Цабаль.

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У пресслужбі "Голосу" прокоментувапи це рішення."Ми вдячні колегам за роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. Впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від "Голосу", мають продовжити виконувати програму партії, з якою виграли вибори", - йдеться у повідомленні,