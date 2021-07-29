Рудик підтримали 86% делегатів з'їзду "Голосу", - пресслужба

Про це повідомила пресслужба партії.



У заяві йдеться, що Рудик відзвітувала про роботу партії з жовтня 2020 року та презентувала бачення подальшого розвитку.



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Пресслужба повідомила, з'їзд проголосував щодо довіри голові партії.



"86% делегатів висловили свою підтримку діючій голові партії", - йдеться у заяві.

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