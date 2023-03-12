Про це повідомляє Новинарня.

За словами генерального консула України у Франкфурті Вадима Костюка, охоронець побив українського військового 10 березня, коли той зайшов у бар готелю у формі.

"За нашою інформацією, у п’ятницю увечері наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони, представника народів Кавказу, вивести нашого бійця.

Внаслідок бійки у нашого громадянина перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт”, – розповів Костюк.

Він додав, що на постраждалого чекає операція та пообіцяв надати детальнішу інформацію 13 березня.

"Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката”, – сказав Костюк.

Також консульство спробує отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент.

За словами Костюка, за попередньою інформацією, в Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Для іноземців вона дозволяється під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою країн.

За інформацією групи у facebook "Українці у Франкфурті-на-Майні", конфлікт стався в готелі Roomers, а зловмисником, який побив українця, був чеченець за національністю.