Про це інформує Euronews.

Технологічного гіганта Google оштрафували на 2 мільйони євро у Франції через недотримання правил щодо пошукової системи та Play Store.

Генеральний директорат Франції з питань конкуренції, споживчих справ та боротьби з шахрайством заявив, що компанія не надає достатньо інформації про критерії рейтингу, а також не пояснює ціни на туристичне розміщення та не дає причин для не публікувати свої огляди додатків.

У 2021 році після перевірок національним відділом розслідувань DGCCRF було виявлено, що пошукова система Google не надавала інформацію про критерії ранжування результатів.

Відділ боротьби з шахрайством Google заявив, що відтоді вони виправили частину проблем, але компанія шкодує, що ці зміни не були враховані агентством.