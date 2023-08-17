Про це інформує ScienceAlert.

Ніс на замовлення був виготовлений майже повністю в лабораторії, і все ж кровоносні судини занадто крихітні й складні, щоб їх можна було вплести в 3D-друковану структуру. Щоб забезпечити ніс таким необхідним кровопостачанням, хірурги прикріпили його до високоваскуляризованої області тіла: передпліччя.

Операція тривала 15 годин і включала 50 медиків. Після двох місяців розвитку на руці, ніс був переміщений до обличчя жінки під час шестигодинної мікрохірургії, яка намагалася обережно з'єднати його нові кровоносні судини зі скронею пацієнтки.

Нос був надрукований з гідроксиапатиту, мінералу, який є частиною зубів і кісток, і потім покритий шкірою і хрящами з тіла пацієнта. Кровоносним судинам дали час для того, щоб природно вирости в імплантат протягом двох місяців.

Операція відбулася восени 2022 року. У листопаді, після десяти днів перебування в лікарні та трьох тижнів антибіотиків, хірурги з Інституту раку Тулузького університету у Франції оголосили, що пацієнтка почувається дуже добре.

Нині жінка задоволена результатом і вдячна за шанс повернутися до нормального життя: "Коли я прокинулася наступного дня, я була абсолютно приголомшеною. Я не виходила на вулицю десять років, і ми з чоловіком вирішили незабаром знову піти в ресторан".

Це перша така операція у світі, хірурги сподіваються застосовувати цю методику для інших частин тіла.