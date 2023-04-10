Про це інформує міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін

"У середині дня на льодовику Армансетт в Альпах зійшла лавина. За попередніми даними, 4 людини загинули й кілька отримали поранення", - написав посадовець.

На місці працювали рятувальники.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родинам загиблих.

"На льодовику Армансетт в Альпах лавина спричинила жертви. Ми думаємо про них та їхні родини. Щоб знайти людей, які все ще застрягли у снігу, мобілізовані наші рятувальні сили. Їх супроводжують і наші думки", – пише очільник країни.

The Guardian повідомляє, що слідчі прибули на місце аби допомогти знайти двох зниклих безвісти в Альпах.

Серед загиблих два гірських гіди. Одна людина отримала легкі травми під час сходження лавини, в той час, як вісім інших, залишилися неушкодженими.

Лавина охопила площу в один кілометр на 500 метрів на висоті 3500 метрів.

Метеорологічне управління Meteo France не попередило про лавину, але за катастрофою, можливо, стояло поєднання тепла і вітру. Можливе нове сходження лавини.

На місці працювали вертоліт і рятувальні собаки. 9 квітня ввечері операцію призупинили, але сьогодні уранці знову продовжили.

"Я думаю, що це найбільш смертоносна лавина в цьому сезоні", - сказав мер Контамін-Монжуа Франсуа Барб'є.

Причини сходження розслідуються.