У Франції лавина вбила щонайменше чотирьох людей
9 квітня у французьких Альпах на льодовику Армансетт зійшла лавина, унаслідок цього щонайменше чотири людини загинуло, є пораненні та зниклі безвісти
Про це інформує міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін
"У середині дня на льодовику Армансетт в Альпах зійшла лавина. За попередніми даними, 4 людини загинули й кілька отримали поранення", - написав посадовець.
На місці працювали рятувальники.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родинам загиблих.
"На льодовику Армансетт в Альпах лавина спричинила жертви. Ми думаємо про них та їхні родини. Щоб знайти людей, які все ще застрягли у снігу, мобілізовані наші рятувальні сили. Їх супроводжують і наші думки", – пише очільник країни.
The Guardian повідомляє, що слідчі прибули на місце аби допомогти знайти двох зниклих безвісти в Альпах.
Серед загиблих два гірських гіди. Одна людина отримала легкі травми під час сходження лавини, в той час, як вісім інших, залишилися неушкодженими.
Лавина охопила площу в один кілометр на 500 метрів на висоті 3500 метрів.
Метеорологічне управління Meteo France не попередило про лавину, але за катастрофою, можливо, стояло поєднання тепла і вітру. Можливе нове сходження лавини.
На місці працювали вертоліт і рятувальні собаки. 9 квітня ввечері операцію призупинили, але сьогодні уранці знову продовжили.
"Я думаю, що це найбільш смертоносна лавина в цьому сезоні", - сказав мер Контамін-Монжуа Франсуа Барб'є.
Причини сходження розслідуються.
- Унаслідок сходження лавини 19 січня у Тибетському автономному регіоні Китаю загинули вісім осіб, ще чимало авто з людьми перебувають під снігом.
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