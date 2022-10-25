У Франції наголошують на необхідності створення об’єднаного фронту підтримки України
Перша віцепрезидентка Національних зборів Франції Валері Рабо наголошує на необхідності створити об’єднаний фронт підтримки України
Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву Валері Рабо під час першого міжнародного парламентського саміту Кримської платформи у Загребі.
"Ми знаємо, що економічні питання й енергетичні проблеми, зокрема, напередодні зими можуть загрожувати нашій єдності. Ось чому для нас дуже важливо сьогодні створити об’єднаний фронт", - наголосила Валері Рабо говорячи про необхідність об’єднання зусиль у допомозі Україні
Перша віцепрезидентка Національних зборів Франції назвала низку пріоритетів у підтримці нашої країни: захист прав людини та міжнародного гуманітарного права.
"Тисячі українських дітей були викрадені російськими силами та вимушено усиновлені російськими сім’ями. Це чітке порушення прав людини та міжнародного права, і це має бути зупинено", - заявила парламентарка.
Рабо нагадала про роботу французької місії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Також про ефективність санкцій проти РФ і закликала партнерів бути єдиними в цьому.
"Ми повинні підтримати політику невизнання анексії українських територій, в тому числі Криму. Кримська платформа і ми - об’єднані у наших намаганнях відновити територіальну цілісність України", - додала Рабо.
Перша віцепрезидентка наголосила на необхідно докласти всіх зусиль, щоб подолати негативні впливи тимчасової окупації Криму, а Франція підтримує будь-які дії в цьому напрямку, включаючи готовність фінансової та економічної допомоги.
- Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо можливого використання Україною "брудної бомби".
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