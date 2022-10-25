У Франції наголошують на необхідності створення об’єднаного фронту підтримки України

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву Валері Рабо під час першого міжнародного парламентського саміту Кримської платформи у Загребі.

"Ми знаємо, що економічні питання й енергетичні проблеми, зокрема, напередодні зими можуть загрожувати нашій єдності. Ось чому для нас дуже важливо сьогодні створити об’єднаний фронт", - наголосила Валері Рабо говорячи про необхідність об’єднання зусиль у допомозі Україні

Перша віцепрезидентка Національних зборів Франції назвала низку пріоритетів у підтримці нашої країни: захист прав людини та міжнародного гуманітарного права.

"Тисячі українських дітей були викрадені російськими силами та вимушено усиновлені російськими сім’ями. Це чітке порушення прав людини та міжнародного права, і це має бути зупинено", - заявила парламентарка.

Рабо нагадала про роботу французької місії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Також про ефективність санкцій проти РФ і закликала партнерів бути єдиними в цьому.

"Ми повинні підтримати політику невизнання анексії українських територій, в тому числі Криму. Кримська платформа і ми - об’єднані у наших намаганнях відновити територіальну цілісність України", - додала Рабо.

Перша віцепрезидентка наголосила на необхідно докласти всіх зусиль, щоб подолати негативні впливи тимчасової окупації Криму, а Франція підтримує будь-які дії в цьому напрямку, включаючи готовність фінансової та економічної допомоги.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо можливого використання Україною "брудної бомби".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb