У Франції підготували близько 60 тис. пропозицій для розміщення біженців з України

Про це пише BFMTV з посиланням на міністерку ЖКГ Франції Еммануель Варгон.



Заселитись пропонують у центри відпочинку, вільні приміщення і помешкання громадян.



"Ми повинні мобілізувати максимальну кількість вільних будинків", – сказала Еммануель Варгон.



Вона додала, що у Франції вже прийняли понад 17 тисяч українців. Серед них жінки, діти та люди похилого віку.

Нагадаємо, королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців.