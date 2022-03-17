У Франції підготували близько 60 тис. пропозицій для розміщення біженців з України
Для вимушено переміщених людей з України підготували від 50 до 60 тисяч пропозицій житла
Про це пише BFMTV з посиланням на міністерку ЖКГ Франції Еммануель Варгон.
Заселитись пропонують у центри відпочинку, вільні приміщення і помешкання громадян.
"Ми повинні мобілізувати максимальну кількість вільних будинків", – сказала Еммануель Варгон.
Вона додала, що у Франції вже прийняли понад 17 тисяч українців. Серед них жінки, діти та люди похилого віку.
- Нагадаємо, королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців.
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