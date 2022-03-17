Королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців

Цю інформацію офіційно підтвердив Королівський палац виданню RTBF.



Подружжя надасть дві квартири, в яких можуть розміститися три сім’ї біженців. Це помешкання, розташовані в об’єктах, що належать Donation royale.



"Це приміщення, початковою метою яких було надання соціальних агенцій для розміщення людей з низькими доходами, місія, яка добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівських пожертв", – пояснює Ян Сметс, президент Donation royale.



Також королівська пара планувала зустрічати українських біженців в Брюсселі.

Нагадаємо, більше ніж 3 млн українців покинули Україну через війну. Про це повідомляє ООН.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс заявив, що готовий запропонувати власний будинок для розміщення біженців з України.