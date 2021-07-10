У Франції помер 44-річний український журналіст Андрій Лавренюк
У Страсбурзі у віці 44 роки помер журналіст українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" Андрій Лавренюк
Про це повідомляє Укрінформ.
Андрій Лавренюк працював в Укрінформі з 2011 року. 7 років був власним кореспондентом агентства у Брюсселі, де висвітлював діяльність європейських інституцій, штаб-квартири НАТО та Постійного представництва України при ЄС та Місії України при НАТО.
У 2018 році Андрій Лавренюк став власним кореспондентом Укрінформу в Страсбурзі та працював при Раді Європи та Європарламенті.
До роботи в Укрінформі Андрій Лавренюк у 2008-2011 роках був кореспондентом УНІАН, до цього працював у військових ЗМІ, був офіцером пресслужби Міністерства оборони України.
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