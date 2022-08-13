У Франції пояснили, чому Мессі немає серед номінантів на "Золотий м'яч"
Аргентинський футболіст французького ПСЖ Ліонель Мессі відсутній серед претендентів на "Золотий м'яч" через невдалий минулий сезон
Про це повідомляє L'Equipe.
За даними видання, чинний володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, який отримував приз сім разів і є рекордсменом за цим показником, не потрапив до списку претендентів через невиразний сезон у ПСЖ. L'Equipe зазначає, що аргентинець був у поганій формі, та мав напружені стосунки з попереднім головним тренером парижан Маурісіо Почеттіно. До того ж Мессі забив лише 6 голів у чемпіонаті Франції, та не врятував ПСЖ від поразки від іспанського "Реалу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Водночас присутність у списку форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, пояснюється тим, що він у минулому сезоні став найкращим бомбардиром в історії національної збірної Португалії, забив шість голів на груповому етапі Ліги чемпіонів та загалом 32 м'ячі у 49 іграх.
- Французьке видання France Football оприлюднило список 30 претендентів на "Золотий м’яч", де не знайшлось місця для Ліонеля Мессі.
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