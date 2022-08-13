Про це повідомляє L'Equipe.

За даними видання, чинний володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, який отримував приз сім разів і є рекордсменом за цим показником, не потрапив до списку претендентів через невиразний сезон у ПСЖ. L'Equipe зазначає, що аргентинець був у поганій формі, та мав напружені стосунки з попереднім головним тренером парижан Маурісіо Почеттіно. До того ж Мессі забив лише 6 голів у чемпіонаті Франції, та не врятував ПСЖ від поразки від іспанського "Реалу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Водночас присутність у списку форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, пояснюється тим, що він у минулому сезоні став найкращим бомбардиром в історії національної збірної Португалії, забив шість голів на груповому етапі Ліги чемпіонів та загалом 32 м'ячі у 49 іграх.

Французьке видання France Football оприлюднило список 30 претендентів на "Золотий м’яч", де не знайшлось місця для Ліонеля Мессі.

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