У Франції у віці 118 років померла найстарша людина світу
Французька черниця Андре, яку визнали найстаршою людиною у світі, померла у 118 років у будинку престарілих
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що Люсіль Рендон, яка взяла ім'я сестри Андре, коли приєдналася до католицького благодійного ордену в 1944-му, народилася 11 лютого 1904 року.
У 2022 році жінка пережила COVID. Вона вважалася найстаршою живою людиною згідно зі Всесвітнім рейтингом суперстолітніх людей Геронтологічної дослідницької групи (GRG).
- 19 січня 2022 року у віці 112 років помер найстарший у світі чоловік.
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