У Франції у віці 118 років померла найстарша людина світу

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що Люсіль Рендон, яка взяла ім'я сестри Андре, коли приєдналася до католицького благодійного ордену в 1944-му, народилася 11 лютого 1904 року.

У 2022 році жінка пережила COVID. Вона вважалася найстаршою живою людиною згідно зі Всесвітнім рейтингом суперстолітніх людей Геронтологічної дослідницької групи (GRG).

19 січня 2022 року у віці 112 років помер найстарший у світі чоловік.