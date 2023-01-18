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У Франції у віці 118 років померла найстарша людина світу

18 січня, 2023 середа
07:22
Світ свічка

Французька черниця Андре, яку визнали найстаршою людиною у світі, померла у 118 років у будинку престарілих

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що Люсіль Рендон, яка взяла ім'я сестри Андре, коли приєдналася до католицького благодійного ордену в 1944-му, народилася 11 лютого 1904 року.

У 2022 році жінка пережила COVID. Вона вважалася найстаршою живою людиною згідно зі Всесвітнім рейтингом суперстолітніх людей Геронтологічної дослідницької групи (GRG).

  • 19 січня 2022 року у віці 112 років помер найстарший у світі чоловік.

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Франція
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