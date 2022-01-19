В Іспанії у віці 112 років помер найстарший чоловік у світі
18 січня в місті Леон помер 112-річний іспанець, який був найстаршим чоловіком у світі
Про це пише Сіньхуа.
"Сантьяго де ла Фуенте, 112-річний іспанець, якого у вересні минулого року книга рекордів Гіннеса визнала найстаршим чоловіком у світі, помер у вівторок вдома у місті Леон на північному заході Іспанії", - повідомляє видання.
Сантьяго де ла Фуенте народився 12 лютого 1909, і наступного місяця йому мало виповнитися 113 років.
"Він пережив пандемію іспанського грипу, що розпочалася у 1918-му та почав працювати на взуттєвій фабриці у віці 13 років", - зазначає Сіньхуа.
У чоловіка було восьмеро дітей, 14 онуків і 22 правнуків. Під час пандемії коронавірусу він перший у Леоні вакцинувався від COVID-19.
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