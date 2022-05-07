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У Франції відбулася церемонія інавгурації Макрона на другий президентський термін

7 травня, 2022 субота
13:29
Світ Еммануель Макрон

У суботу, 7 травня, у Парижі відбулася церемонія вступу Еммануеля Макрона на другий термін на посаді президента Франції

Про це повідомляє Reuters

Макрон склав присягу в Єлисейському палаці. Він обрав для церемонії 7 травня, оскільки він цього дня п'ять років тому, прийняв повноваження президента від Франсуа Олланда. 

У промові після церемонії Макрон заявив, що його другий термін буде новим, а не просто продовженням першого.

"Нам потрібно разом винайти новий метод, далекий від заскорузлих традицій і рутини, за допомогою якого ми зможемо побудувати новий продуктивний, соціальний та екологічний контракт", – сказав Макрон. 

Він наголосив, що зараз світ опинився перед новими безпрецедентними викликами, та згадав у цьому контексті повномасштабну агресію Росії проти України. 

Серед 500 гостей церемонії були присутні експрезиденти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі, колишні прем’єр-міністри Едуар Філіп, Мануель Вальс, Ален Жюппе і Жан-П’єр Раффарен.

44-річний Еммануель Макрон став першим після 1958 року президентом Франції, який не належить до коаліційного уряду, але був переобраний на другий термін.

Еммануеля Макрона було переобрано на другий термін 24 квітня. У другому турі він набрав 58,55% голосів та випередив Марін Ле Пен, за яку проголосували 41,45% виборців. 

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Еммануель Макрон
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