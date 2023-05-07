У Франції зафіксували понад 25 000 ударів блискавки за останню добу

Про це повідомляє Ouest-France.

6 травня блискавка всіяла небо по всій Франції. За 24 години було зафіксовано понад 25 000 ударів блискавки від Вандеї (департамент на заході Франції -ред.) до Піренеїв (гори на кордоні Франції та Іспанії – ред.) через Центральний масив (гірський масив у центрі і на півдні Франції – ред.).

Франція все ще перебуває під загрозою шторму. 7 травня погода залишається нестабільною на значній частині країни. Загалом у 69 департаментах Франції оголошено жовтий рівень тривоги через небезпеку грози.

