У Франції затримали корабель з кокаїном, у складі екіпажу - українець, - МЗС

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, посольство України займається справою, надає консульську і правову допомогу.

"Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули проводять з‘ясування усіх обставин", - зазначив Ніколенко.

У іноземних ЗМІ поширилася інформація щодо затримання митницею у Франції вантажного судна, на борту якого виявили більше тонни кокаїну.

Повідомлялося, що весь екіпаж у складі 20 осіб був затриманий.

Вказано, що 1127 кг наркотиків були заховані в трюмі судна, що прямувало під прапором Ліберії. Вартість на чорному ринку оцінюють в десятки мільйонів євро.