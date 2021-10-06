У Франції затримали корабель з кокаїном, у складі екіпажу - українець, - МЗС
Поблизу міста Дюнкерк у Франції правоохоронці затримали судно M/V TRUDY за підозрою у контрабанді наркотиків
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
За його словами, посольство України займається справою, надає консульську і правову допомогу.
"Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули проводять з‘ясування усіх обставин", - зазначив Ніколенко.
У іноземних ЗМІ поширилася інформація щодо затримання митницею у Франції вантажного судна, на борту якого виявили більше тонни кокаїну.
Повідомлялося, що весь екіпаж у складі 20 осіб був затриманий.
Вказано, що 1127 кг наркотиків були заховані в трюмі судна, що прямувало під прапором Ліберії. Вартість на чорному ринку оцінюють в десятки мільйонів євро.
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