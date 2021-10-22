У Ф'юрі хочуть перехопити бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами менеджера фінського боксера Маркуса Сундмана, Роберт Хеленіус має отримати статус обов'язкового претендента на титул WBA та зустрітися з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

"Зараз ми зосереджені на обов'язковій позиції WBA. Усик справді повинен стати наступним суперником Роберта. У WBA більше немає гідного претендента. Чарр, Брайан, Дюбуа. Хіба вони заслуговують шанс? Думаю ні. Ми зробимо все можливе, щоб Хеленіус використав свій шанс на титульний бій. І щоб це був наступний поєдинок", - сказав Сундман.

На зустріч з переможцем бою між українцем та британцем також претендує чемпіон світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).