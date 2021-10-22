У Ф'юрі хочуть перехопити бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа
Фінський важковаговик Роберт Хеленіус має намір зустрітися з переможцем поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами менеджера фінського боксера Маркуса Сундмана, Роберт Хеленіус має отримати статус обов'язкового претендента на титул WBA та зустрітися з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
"Зараз ми зосереджені на обов'язковій позиції WBA. Усик справді повинен стати наступним суперником Роберта. У WBA більше немає гідного претендента. Чарр, Брайан, Дюбуа. Хіба вони заслуговують шанс? Думаю ні. Ми зробимо все можливе, щоб Хеленіус використав свій шанс на титульний бій. І щоб це був наступний поєдинок", - сказав Сундман.
На зустріч з переможцем бою між українцем та британцем також претендує чемпіон світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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