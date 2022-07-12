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Головна Світ У Гаазі 14 липня відбудеться конференція про відповідальність Росії за військові злочини в Україні

У Гаазі 14 липня відбудеться конференція про відповідальність Росії за військові злочини в Україні

12 липня, 2022 вiвторок
17:13
Світ суд Гаага

У конференції візьмуть участь представники ЄС, ООН, Нідерландів, України та прокурор Хан

Про це повідомляє уряд Нідерландів.

Метою Конференції є координація спільних зусиль та забезпечення того, щоб військові злочини російської армії, скоєні під час війни в Україні, не залишилися безкарними.

Конференцію проведуть міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, прокурор Міжнародного карного суду Карім А.А. Хан, королівський адвокат, і комісар ЄС Дідьє Дж. Л. Рейндерс.

Анонсовано участь міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та спеціального представника Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.

  • Нагадаємо, 29 червня Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії щодо воєнних злочинів росіян.

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Кримінал
ЄС
ООН
Нідерланди
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