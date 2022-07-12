У Гаазі 14 липня відбудеться конференція про відповідальність Росії за військові злочини в Україні
У конференції візьмуть участь представники ЄС, ООН, Нідерландів, України та прокурор Хан
Про це повідомляє уряд Нідерландів.
Метою Конференції є координація спільних зусиль та забезпечення того, щоб військові злочини російської армії, скоєні під час війни в Україні, не залишилися безкарними.
Конференцію проведуть міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, прокурор Міжнародного карного суду Карім А.А. Хан, королівський адвокат, і комісар ЄС Дідьє Дж. Л. Рейндерс.
Анонсовано участь міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та спеціального представника Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.
- Нагадаємо, 29 червня Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії щодо воєнних злочинів росіян.
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