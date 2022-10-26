У Гамбурзі чоловіка оштрафували на €4 тисячі за літеру "Z" на авто

Про це повідомляє DW.

Зазначають, що у березні, приблизно за місцяь після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, водій прикріпив на заднє скло своєї машини папірець формату А4. На ньому була намальована синя літера “Z”. З цією наліпкою він поїхав через Гамбург.

Прокурор заявив, що в такий спосіб чоловік хотів підтримати напад РФ на Україну.

Спершу на водія без публічного суду наклали штраф у розмірі 60 денних ставок по 50 євро. Однак він подав апеляцію, після чого відбувся публічний суд. Унаслідок цього чоловіка оштрафували на 80 денних ставок, тобто на 4 тис. євро.

Наразі чоловік має право оскаржити вирок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb