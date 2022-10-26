У Гамбурзі чоловіка оштрафували на €4 тисячі за літеру "Z" на авто
У Німеччині в Гамбурзі водій отримав штраф у розмірі 4 тис. євро за наліпку з літерою "Z" на склі автомобіля
Про це повідомляє DW.
Зазначають, що у березні, приблизно за місцяь після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, водій прикріпив на заднє скло своєї машини папірець формату А4. На ньому була намальована синя літера “Z”. З цією наліпкою він поїхав через Гамбург.
Прокурор заявив, що в такий спосіб чоловік хотів підтримати напад РФ на Україну.
Спершу на водія без публічного суду наклали штраф у розмірі 60 денних ставок по 50 євро. Однак він подав апеляцію, після чого відбувся публічний суд. Унаслідок цього чоловіка оштрафували на 80 денних ставок, тобто на 4 тис. євро.
Наразі чоловік має право оскаржити вирок.
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