У Газі найтриваліше відключення інтернет-з’єднання

Про це повідомляє АР.

Інтернет і телефонні лінії вийшли з ладу в четвер, увечері 14 грудня, та станом на ранок суботи залишаються недоступними, за даними групи захисту доступу до Інтернету NetBlocks.org. Така ситуація перешкоджає доставленню допомоги та пошуково-рятувальним операціям.

"Відключення Інтернету триває, і, судячи з наших записів, це найдовший подібний інцидент у війні, яка тривала понад два місяці", - сказав Алп Токер, директор NetBlocks.org.

Департамент з гуманітарних питань ООН заявив, що зв’язок із Газою був "серйозно порушений" через пошкодження телекомунікаційних ліній на півдні країни.