У Газі найтриваліше відключення інтернет-з’єднання
За словами ООН, у Газі зріс рівень голоду за останні дні через найтривалішу відсутність інтернет-з’єднання - 3 дні. Це ускладнює постачання гуманітарної допомоги
Про це повідомляє АР.
Інтернет і телефонні лінії вийшли з ладу в четвер, увечері 14 грудня, та станом на ранок суботи залишаються недоступними, за даними групи захисту доступу до Інтернету NetBlocks.org. Така ситуація перешкоджає доставленню допомоги та пошуково-рятувальним операціям.
"Відключення Інтернету триває, і, судячи з наших записів, це найдовший подібний інцидент у війні, яка тривала понад два місяці", - сказав Алп Токер, директор NetBlocks.org.
Департамент з гуманітарних питань ООН заявив, що зв’язок із Газою був "серйозно порушений" через пошкодження телекомунікаційних ліній на півдні країни.
- Кабінет міністрів проголосував за відновлення ізраїльського контрольно-пропускного пункту "Керем-Шалом" для надходження гуманітарної допомоги в Сектор Гази вперше з початку війни 7 жовтня.
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