Уряд Ізраїлю дозволив відновити роботу КПП на кордоні з Газою

Про це повідомили в канцелярії прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, пише The Times of Israel.

Ця заява була зроблена після тиску з боку адміністрації Байдена та кілька годин після того, як радник США з національної безпеки Джейк Салліван завершив свої зустрічі в Ізраїлі.

Офіс Нетаньяху вперше повідомив, що в рамках перемир'я, яке забезпечило звільнення 105 заручників минулого місяця, Ізраїль також зобов'язався сприяти ввезенню до Гази по 200 вантажівок гуманітарної допомоги на день.

Єгипетський контрольно-пропускний пункт "Рафах", який досі був єдиним відкритим для ввезення допомоги, міг обслуговувати лише 100 вантажівок на день.

Рішення кабінету поширюється лише на допомогу з боку Єгипту, а не ООН.

Офіс Нетаньягу також повідомив, що "США пообіцяли якнайшвидше профінансувати модернізацію КПП "Рафах", щоб зрештою єгипетський пункт пропуску був настільки посилений, щоб стати єдиним, кудою допускається допомога в Сектор Гази, та щоб ізраїльські переходи для цього не використовувалися.