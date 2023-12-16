Уряд Ізраїлю дозволив відновити роботу КПП на кордоні з Газою
Кабінет міністрів проголосував за відновлення ізраїльського контрольно-пропускного пункту "Керем-Шалом" для надходження гуманітарної допомоги в Сектор Гази вперше з початку війни 7 жовтня
Про це повідомили в канцелярії прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, пише The Times of Israel.
Ця заява була зроблена після тиску з боку адміністрації Байдена та кілька годин після того, як радник США з національної безпеки Джейк Салліван завершив свої зустрічі в Ізраїлі.
Офіс Нетаньяху вперше повідомив, що в рамках перемир'я, яке забезпечило звільнення 105 заручників минулого місяця, Ізраїль також зобов'язався сприяти ввезенню до Гази по 200 вантажівок гуманітарної допомоги на день.
Єгипетський контрольно-пропускний пункт "Рафах", який досі був єдиним відкритим для ввезення допомоги, міг обслуговувати лише 100 вантажівок на день.
Рішення кабінету поширюється лише на допомогу з боку Єгипту, а не ООН.
Офіс Нетаньягу також повідомив, що "США пообіцяли якнайшвидше профінансувати модернізацію КПП "Рафах", щоб зрештою єгипетський пункт пропуску був настільки посилений, щоб стати єдиним, кудою допускається допомога в Сектор Гази, та щоб ізраїльські переходи для цього не використовувалися.
- Також напередодні ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС.
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