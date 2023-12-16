У ЦАХАЛ визнали, що помилково вбили в Газі трьох заручників
Ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС
Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на прессекретаря ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.
"Це район, де солдати мали сутички з багатьма терористами, включно з терористами-смертниками", - зазначив речник.
На думку військових, троє заручників втекли або їх кинули терористи.
Прессекретар повідомив, що тіла одразу передали на експертизу до Ізраїлю, де й встановили особу заручників. ЦАХАЛ розпочав розслідування інциденту.
- Згідно з даними Ізраїлю, станом на 15 грудня в Газі залишаються 132 заручники. У офісі прем'єр-міністра вважають, що ті, кого оголосили загиблими, все ще залишаються заручниками.
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