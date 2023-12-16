У ЦАХАЛ визнали, що помилково вбили в Газі трьох заручників

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на прессекретаря ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

"Це район, де солдати мали сутички з багатьма терористами, включно з терористами-смертниками", - зазначив речник.

На думку військових, троє заручників втекли або їх кинули терористи.

Прессекретар повідомив, що тіла одразу передали на експертизу до Ізраїлю, де й встановили особу заручників. ЦАХАЛ розпочав розслідування інциденту.