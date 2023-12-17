У Газі загинув французький дипломат

Про це повідомили на сайті МЗС Франції.

Зазначається, що французький дипломат знайшов притулок у будинку одного зі своїх колег у генеральному консульстві Франції разом із двома іншими колегами й членами їхніх родин.

Цей будинок зазнав о бомбардування в середу, 13 грудня, ввечері. У результаті загинуло близько 10 людей, а співробітник МЗС Франції отримав поранення.

"Франція засуджує бомбардування житлового будинку, яке призвело до загибелі багатьох інших цивільних осіб. Ми вимагаємо від ізраїльської влади якнайшвидше пролити світло на обставини цього обстрілу", - заявили в МЗС.