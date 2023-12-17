У Газі загинув французький дипломат
Міністерство закордонних справ Франції заявило, що внаслідок поранень, отриманих під час ізраїльського обстрілу на півдні Гази в Рафаху, 13 грудня загинув його співробітник
Про це повідомили на сайті МЗС Франції.
Зазначається, що французький дипломат знайшов притулок у будинку одного зі своїх колег у генеральному консульстві Франції разом із двома іншими колегами й членами їхніх родин.
Цей будинок зазнав о бомбардування в середу, 13 грудня, ввечері. У результаті загинуло близько 10 людей, а співробітник МЗС Франції отримав поранення.
"Франція засуджує бомбардування житлового будинку, яке призвело до загибелі багатьох інших цивільних осіб. Ми вимагаємо від ізраїльської влади якнайшвидше пролити світло на обставини цього обстрілу", - заявили в МЗС.
- Напередодні, 9 грудня Ізраїль обстріляв Газу з півночі на південь в рамках розширеної фази своєї двомісячної війни проти ХАМАСу, після того, як США наклали вето в Раді Безпеки ООН, щоб захистити свого союзника від глобальної вимоги припинити вогонь.
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