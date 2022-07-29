Про це повідомляє ОК "Південь".

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої мале гідрографічне судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії.

"Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає", - йдеться у звіті.

Інцидент стався у районі гирла Бистрого, річки Дунай.

29 липня пара ударних гелікоптерів Ка-52 намагалася атакувати втрачену в себе Андріївку, яка розташована у Херсонській області.

Станом на ніч, з 28 на 29 липня, у Чорному морі маневрують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb