У гирлі Дунаю судно підірвалося на невідомому вибуховому пристрої
В районі гирла Бистрого, річки Дунай, мале гідрографічне судно підірвалось на невідомому вибуховому пристрої
Про це повідомляє ОК "Південь".
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої мале гідрографічне судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії.
"Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає", - йдеться у звіті.
Інцидент стався у районі гирла Бистрого, річки Дунай.
- 29 липня пара ударних гелікоптерів Ка-52 намагалася атакувати втрачену в себе Андріївку, яка розташована у Херсонській області.
- Станом на ніч, з 28 на 29 липня, у Чорному морі маневрують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе