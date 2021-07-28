У "Голосі" спростували заяву Юрчишина, що з'їзд партії буде закритий для преси

Про це у партії “Голос” повідомили Еспресо.TV.

У партії нагадали, що у четвер, 29 липня, о 15.30 у прес-центрі "Інтерфакс-Україна" розпочнеться брифінг за результатами з'їзду "Голосу" за участі керівництва та регіональних представників політичної сили. Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb