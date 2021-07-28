У "Голосі" спростували заяву Юрчишина, що з'їзд партії буде закритий для преси
У партії “Голос” спростували заяву народного депутата Ярослава Юрчишина про те, що з'їзд цієї політичної сили 29 липня відбудеться у закритому режимі для преси
Про це у партії “Голос” повідомили Еспресо.TV.
У партії нагадали, що у четвер, 29 липня, о 15.30 у прес-центрі "Інтерфакс-Україна" розпочнеться брифінг за результатами з'їзду "Голосу" за участі керівництва та регіональних представників політичної сили. Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства.
- Нагадаємо, що Юрчишин заявив, що на з’їзд партії “Голос” не акредитовано жодне ЗМІ. Це, на його думку, “підтверджує небажання керівництва партії висвітлювати дискусії, які відбуватимуться на з’їзді”.
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