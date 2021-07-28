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29 липня проєкт “Голос” має всі шанси закінчитись, - Юрчишин

28 липня, 2021 середа
16:46
Суспільство Ярослав Юрчишин

Народний депутат Ярослав Юрчишин впевнений, що партія “Голос” не має політичного майбутнього через керівництво, зокрема через дії лідерки партії Кіри Рудик

Про це він заявив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.

“Насправді це буде не з’їзд партії “Голос”, а профанація. Оскільки від кожної обласної організації дозволено бути присутній, з правом голосу, одній людині. І так Львів, який має понад 130 депутатів та 200 членів партії, буде представляти одна людина. Профанація буде в тому, що навіть дозволивши бути присутнім ще двом особам без права голосу, перелік присутніх буде затверджувати керівництво партії. В новому статуті взагалі хочуть заборонити бути присутнім на з’їзді партії, якщо такого дозволу немає від керівництва.” - пояснив Юрчишин

Юрчишин наголосив, що за останній час відбулись зміни для цементування влади Рудик в партії.

За його словами, було змінено п’ять керівників обласних організацій партії, які були в опозиції до Рудик. Юрчишин впевнений, що відбувається зачистка нелояльних членів партії.

“Зачистка в партії вже відбулась і завтра відбудеться фінальний акорд цього дійства, який має перетворити партію “Голос” в офіційний фан-клуб Кіри Рудик. Тобто логіки в цьому з’їзді немає ніякої. Наразі ми ведемо з колегами консультації щодо того як реагувати на цю подію. Але я з вірогідністю в 99,9% можу заявити, що Рудик переоберуть головою партії і цим сами закінчивши існування партії “Голос” як підзвітної своїм виборцям” - додав Юрчишин.

Юрчишин також зауважив, що на з’їзд партії “Голос” не акредитовано жодне ЗМІ. Що, на його думку, підтверджує небажання керівництва партії висвітлювати дискусії, які відбуватимуться на з’їзді, навіть контролюючи список тих, хто буде присутній на ньому.

На запитання ведучої про те, яке політичне майбутнє можливе для партії “Голос”, Юрчишин відповів: “Я вважаю, що завтра проєкт “Голос” має всі шанси закінчитись. Сподіваюсь, що навіть ті люди, які пройшли багаторівневий відбір Рудик, подумають про своє політичне майбутнє і зрозуміють, що з таким головою партії, за якої рейтинг партії знизився вдвічі, в них майбутнього в політиці немає. Як політик змушений констатувати що партії “Голос” прийшов кінець.” 

  • Нагадаємо, 29 червня голова фракції “Голос” у Верховній Раді Ярослав Железняк заявив, що партія "Голос" планує провести з’їзд 29 липня.
  • 16 червня 10 народних депутатів фракції "Голосу" заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість" через невдоволення діями керівництва партії та фракції
 

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з'їзд
Ярослав Юрчишин
Голос
Коментар з Христиною Шкудор
Кіра Рудик
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