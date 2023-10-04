У Google розповіли, як боротимуться з поштовими спамерами

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

"Захист Gmail на основі штучного інтелекту запобігає надходженню понад 99,9% спаму, фішингу та зловмисного програмного забезпечення до папок "Вхідні" та блокує майже 15 мільярдів небажаних електронних листів щодня. Але зараз, майже через 20 років після запуску Gmail, загрози, з якими ми стикаємося, складніші та актуальніші, ніж будь-коли", - розповіли в компанії.

Тож компанія вирішила впровадити нові вимоги до масових відправників - тих, хто надсилає понад 5 тисяч повідомлень в день, щоб убезпечити користувачів від спаму.

Зокрема, він них вимагатимуть: автентифікації адреси електронної пошти та додавання до листів можливості відписки від розсилки в один клік. Крім того, Google впровадить чіткий поріг кількості спаму, якого повинні дотримуватися відправники, щоб гарантувати, що "одержувачі Gmail не будуть завалені небажаними повідомленнями".

Вказані вимоги почнуть діяти в лютому 2024 року.