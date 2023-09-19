Google анонсувала нові функції Bard, які мають зробити її конкуретноспроможною щодо ChatGPT
Google заявила, що Bard зможе перевіряти відповіді й аналізувати особисті дані користувачів Google, оскільки технологічний гігант намагається наздогнати ChatGPT
Про це пише Reuters.
За даними аналітичної компанії Similarweb, у серпні Bard отримав 183 млн відвідувань, що становить 13% від того, що отримав ChatGPT.
Прагнучи завоювати позиції у сфері штучного інтелекту, Google впроваджує розширення Bard Extensions, що дають змогу користувачам імпортувати свої дані з інших продуктів Google. Наприклад, користувачі можуть попросити Bard виконати пошук їхніх файлів на Google Диску або надати зведену інформацію про поштову скриньку користувача Gmail. Наразі користувачі Bard зможуть отримувати інформацію тільки з додатків Google, але фірма вже працює із зовнішніми компаніями, щоб у майбутньому під'єднати їх до Bard.
Ще одна нова функція Bard покликана полегшити болісну проблему генеративного ШІ – неточні реакції, відомі як "галюцинації". Користувачі зможуть побачити, які частини відповідей Bard відрізняються від результатів пошуку Google. Таким чином чатбот братиме на себе відповідальність за дані, які надав. Це має зміцнити довіру користувачів до ШІ.
Третя нова функція дозволяє користувачам запрошувати інших до розмов Bard.
- Google запустила чатбот Bard у березні 2023 року. На старті він говорив лише англійською.
- 13 липня чатбот запрацював і в Україні.
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