В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ
В Україні 13 липня запрацював чатбот Google Bard на основі штучного інтелекту. Він є конкурентом ChatGPT
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Розмовний бот доступний українською і може відповісти на будь-яке запитання.
"До того ж вийшли корисні оновлення: експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit; можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше; голосове відтворення відповідей", - написав Федоров.
За його словами, робота з чатботом допоможе людям, які працюють в умовах багатозадачності.
"Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси", - написав чиновник.
- Google запустила чатбот Bard у березні 2023 року. На старті він говорив лише англійською.
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