В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Розмовний бот доступний українською і може відповісти на будь-яке запитання.

"До того ж вийшли корисні оновлення: експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit; можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше; голосове відтворення відповідей", - написав Федоров.

За його словами, робота з чатботом допоможе людям, які працюють в умовах багатозадачності.



"Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси", - написав чиновник.