Про це пише Associated Press з посиланням на заяву непальских чиновників.

Літак Tara Air, що виконував у Непалі 15-хвилинний рейс до гірського містечка Джомсом з курортного міста Покхара, втратив зв'язок з аеропортом через 12 хвилин після злету. На борту було 22 людей, а сам літак мав би перебувати на вистоті 3,9 км.

Наразі рятувальники проводять пошуки літака за допомогою армійського та приватних вертольотів, однак пошукова операція ускладнюється складними погодними умовами. Останні кілька днів в цьому районі дощило, однак польоти відбувалися в штатному режимі.

На борту літака було шестеро іноземців – чотири індійці та двоє німців.

Маршрут з Покхара, що за 200 км від столиці Непалу Катманду, до Джомсом популярний серед туристів. Він пролягає між горами.



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