У Греції затримали російський нафтовий танкер
Через запровадження ЄС санкції проти РФ у Греції було затримано нафтовий танкер під прапором Росії
Про це повідомляє DW.
За інформацією "Афінського македонського агентства новин", судно було затримано ще 15 квітня на вимогу грецького управління боротьби з відмиванням грошей. Через пошкодження танкера його на буксирі супроводжували до порту півострова Пелопоннес. Там нафту мали перевантажити в інший танкер, оскільки обмежувальні заходи стосуються лише самого судна, а не його вантажу.
Через несприятливі погодні умови танкер став на якір біля входу в бухту Карістос біля острова Евбея. На судні перебувають 19 російських моряків.
За даними сервісу стеження за кораблями Marine Traffic, танкер 9 квітня вирушив із турецького порту Мармара-Ереглісі. Судно перебуває під керуванням "ТрансМорФлоту".
- 8 квітня ЄС увів у дію п'ятий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на вхід російських кораблів до європейських портів.
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