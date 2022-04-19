У Греції затримали російський нафтовий танкер

Про це повідомляє DW.

За інформацією "Афінського македонського агентства новин", судно було затримано ще 15 квітня на вимогу грецького управління боротьби з відмиванням грошей. Через пошкодження танкера його на буксирі супроводжували до порту півострова Пелопоннес. Там нафту мали перевантажити в інший танкер, оскільки обмежувальні заходи стосуються лише самого судна, а не його вантажу.

Через несприятливі погодні умови танкер став на якір біля входу в бухту Карістос біля острова Евбея. На судні перебувають 19 російських моряків.

За даними сервісу стеження за кораблями Marine Traffic, танкер 9 квітня вирушив із турецького порту Мармара-Ереглісі. Судно перебуває під керуванням "ТрансМорФлоту".

8 квітня ЄС увів у дію п'ятий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на вхід російських кораблів до європейських портів.

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