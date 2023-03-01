У Греції зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. Є загиблі та десятки поранених
У ніч з 28 лютого на 1 березня у Греції сталась катастрофа - зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги
Про це повідомляє EPT News.
Масштабна катастрофа сталась у грецькому Темпі, поблизу міста Лариса. Внаслідок аварії, у якій зіштовхнулись вантажний та пасажирський потяги, загинули щонайменше 16 людей.
Після зіткнення розпочалась пожежа, а три пасажирські вагони зійшли з рейок. Поки немає інформації про причини аварії.
За інформацією Proto Thema, потяг відправлявся з Афін, у ньому було 430 пасажирів. На місце катастрофи прибуло 30 швидших. Відомо про щонайменше 85 поранених, з них майже половина у важкому стані.
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