У Греції зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. Є загиблі та десятки поранених

Про це повідомляє EPT News.

Масштабна катастрофа сталась у грецькому Темпі, поблизу міста Лариса. Внаслідок аварії, у якій зіштовхнулись вантажний та пасажирський потяги, загинули щонайменше 16 людей.

Після зіткнення розпочалась пожежа, а три пасажирські вагони зійшли з рейок. Поки немає інформації про причини аварії.

За інформацією Proto Thema, потяг відправлявся з Афін, у ньому було 430 пасажирів. На місце катастрофи прибуло 30 швидших. Відомо про щонайменше 85 поранених, з них майже половина у важкому стані.