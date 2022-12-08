У Грузії затримали впливового члена терористичної "Ісламської держави"
Контртерористичний центр Служби держбезпеки Грузії повідомив про затримання в аеропорту Тбілісі грузинського чеченця, якого називають впливовим членом терористичного угрупування "Ісламська держава"
Про це повідомляє видання "Новости-Грузия".
Бойовик ІД Ціскар Тохосашвілі, родом з села у Панкіській ущелині, де проживають етнічні чеченці-кистинці. За даними слідства, він виїхав з Грузії та приєднався до "Ісламської держави" у 2015 році, став відомим як "емір Іса", швидко здобув вплив і керував одним з підрозділів угруповання. Тепер Тохосашвілі загрожує від 10 до 17 років позбавлення волі.
Його рідний брат Цезар, який теж приєднався до ІДІЛ і став відомим лідером під іменем Аль Бара Шишані, вже у в’язниці. Його спіймали у 2019 році в Києві за підтримки ЦРУ й грузинських спецслужб та екстрадували до Грузії.
- Нагадаємо, наприкінці листопада терористична організація ІД заявила про загибель свого лідера – вдруге за рік.
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