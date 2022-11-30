Убито лідера "Ісламської держави" – Reuters
Лідер Ісламської держави Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші був убитий під час бойових дій
Про це з посиланням на речника організації повідомив Reuters.
Новим лідером терористичної орагнізації обраний Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші. Жодних подробиць про свого нового ватажка бойовики не повідомили. Попередній очільник, за словами речника "був убитий у боротьбі з ворогами Бога".
"Ісламська держава вийшла з хаосу громадянської війни в Сирії та захопила величезні території Іраку та Сирії в 2014 році. Багдаді проголосив ісламський халіфат у мечеті в місті Мосул на півночі Іраку та проголосив себе халіфом усіх мусульманських країн", – йдеться в матеріалі.
Багдаді ліквідували в 2019 році. Його наступник – Абу Ібрагіма Аль-Кураші – вбили навесні 2022 року. Щойно ліквідований лідер ІДІЛ був її третім халіфом.
- Нагадаємо, США ліквідували ще трьох ватажків ІДІЛ у Сирії
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