Про це з посиланням на речника організації повідомив Reuters.

Новим лідером терористичної орагнізації обраний Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші. Жодних подробиць про свого нового ватажка бойовики не повідомили. Попередній очільник, за словами речника "був убитий у боротьбі з ворогами Бога".

"Ісламська держава вийшла з хаосу громадянської війни в Сирії та захопила величезні території Іраку та Сирії в 2014 році. Багдаді проголосив ісламський халіфат у мечеті в місті Мосул на півночі Іраку та проголосив себе халіфом усіх мусульманських країн", – йдеться в матеріалі.

Багдаді ліквідували в 2019 році. Його наступник – Абу Ібрагіма Аль-Кураші – вбили навесні 2022 року. Щойно ліквідований лідер ІДІЛ був її третім халіфом.

Нагадаємо, США ліквідували ще трьох ватажків ІДІЛ у Сирії

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