У ГУР назвали, кого РФ забирає на обмінах полоненими найрідше
У процесі обміну полоненими представники Росії ділять людей на "сорти" і вже виходячи з цього формують списки
Про це під час національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Рашистський режим - фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", - сказав він.
Так званий антирейтинг, за словами Юсова, очолюють примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.
"А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – додав представник розвідки.
- Як відомо, 14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних Сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. А в рамках обміну передала Російські Федерації священника УПЦ Московського патріархату.
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