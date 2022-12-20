Про це під час національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Рашистський режим - фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", - сказав він.

Так званий антирейтинг, за словами Юсова, очолюють примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

"А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – додав представник розвідки.

Як відомо, 14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних Сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. А в рамках обміну передала Російські Федерації священника УПЦ Московського патріархату.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb