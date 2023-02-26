У ГУР розповіли, де чекати контрнаступ України та які його стратегічні цілі
За словами заступника керівника ГУР Вадима Скібіцького, українські захисники будуть готові перейти до контрнаступу навесні, і одна зі стратегічних цілей - відрізати РФ від Криму
Про це Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю німецьким журналістам, передає Deutsche Welle.
"Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", – зазначив заступник керівника ГУР, додавши, що конкретний момент залежить від низки факторів, зокрема від постачання західної зброї.
Він уточнив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії".
За його словами, Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, в Білгородській області.
"Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав Вадим Скібіцький.
Мета анонсованого контрнаступу – "звільнити всі окуповані території України, включаючи Крим". "Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну у межах 1991 року", - наголосив він.
- Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе розпочати контрнаступ на фронті після того, як військові опанують нову західну техніку.
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