У ГУР розповіли, скільки пускових установок "Іскандер" тримає РФ біля українського кордону
Станом на 10 вересня 2023 року для атак по українських населених пунктах Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ України Вадим Скібіцький на зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, саме цим комплексом РФ завдавала ударів 8 вересня - і балістичними ракетами, і крилатими ракетами.
"Таким чином, відбувається методичне знищення насамперед цивільних обʼєктів нашої держави", - наводить слова Скібіцького агентство Інтерфакс-Україна.
Також Скібіцький наголосив, що РФ активно застосовує проти українських військ авіацію, хоча й боїться потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.
"Підтвердила тим, що відсоток крилатих ракет, інших боєприпасів, які спрямовуються на цивільні, на військові обʼєкти, знищуються нашою системою протиповітряної оборони. Ми дякуємо нашим партнерам за ті новітні засоби озброєння, які надані нашій державі, і вони є ефективними, вони дають змогу захищати нашу державу", - зазначив представник ГУР.
- В ніч проти 8 вересня російські терористи запустили 20 безпілотників на Одеську область. Українська ППО знищила 16 "шахедів".
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