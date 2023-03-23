У ГУР відповіли, чи зможе РФ вести стратегічний наступ на 2-3 напрямках
Російські війська не здатні вести одночасно великий стратегічний наступ на двох-трьох напрямках
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.
Представник ГУР пояснює, росіяни розраховували, що в них буде "стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати", але цього успіху немає.
"Воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, ми знаємо їхні плани. А Генеральний штаб Збройних сил України планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій", - заявив Сирський.
Втім, він розповів, що окупаційні війська готуються, проводять розвідку і намагаються визначити "слабкі місця" в нашій обороні.
"Але ще на початку вторгнення стало очевидно, що Росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках - це неможливо. Це досвід року війни", - стверджує Скібіцький.
Він додав, Херсонська і Запорізька області, Крим - це місця, де росіяни готуються до оборони.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі вважає, що російські війська можуть спробувати розпочати новий наступ на Україну за кількома напрямками.
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