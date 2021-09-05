У Гвінеї сталася спроба державного перевороту, - ЗМІ
У Гвінейській республіці спецпризначенці здійснили спробу державного перевороту
Про це повідомляє Jeune Afrique.
За інформацією видання, спробу заколоту здійснила група спецпризначенців. Зранку в районі президентського палацу, де перебуває глава держави Альфа Конде, було чутно стрілянину.
Зазначається, що путчистів очолює командувач армійським спецпідрозділом GPS полковник Мамаду Думбуйя. Його прихильники вступили в бій з охороною Конде. При цьому, президент, який перебуває в своєму палаці в Конакрі, залишається в безпеці.
Джерело Reuters повідомляє, що єдина траса, яка веде з півночі Конакрі в урядовий квартал на півдні міста, де розташований президентський палац, перекрита військовими.
У березні 2020 року в Гвінеї схвалили поправки до конституції, які дозволили Альфі Конде балотуватися на третій термін. Він був переобраний на пост президента восени 2020 року. Тоді в країні сталися заворушення.
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