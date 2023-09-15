У Інформаційному спротиві пояснили, чому росіяни будуть намагатися відбити Андріївку біля Бахмута

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні вранці вже достеменно відомо, що Андріївку звільнено. Ворог зазнав тяжких втрат, змушений був відійти за залізницю. Саме вона зараз є основною лінією фронту по цій ділянці. Щодо втрат 72-ї омсбр, треба розуміти, що це не повне знищення бригади. Деякі підрозділи будуть відновлені через постачання особового складу. Тому росіяни нікуди не будуть 72-гу омсбр відводити", - заявив Коваленко.

За його словами, якщо росіяни не будуть намагатися цього зробити, то просування сил оборони України змусить їх тікати вже не на лівий фланг від залізниці, а на лівий фланг від траси 05,13.

"По 05,13 вогневий контроль артилерією вже є. Траса 05,13 - поєднує Бахмут і Горлівку. Вона є важливою по південній логістиці. Якщо її буде перерізано Силами оборони України, то Бахмут втрачає фактично південну логістику. Тоді ми будемо мати можливість вогневого впливу та вогневого контролю над Зайцеве, яке є важливим логістичним транзитним опорним пунктом на півдні для росіян. Тому ми повинні бути готовими до того, що росіяни будуть намагатися контратакувати", - резюмував військово-політичний оглядач.

На його думку, окупанти можуть з півночі перетягнути частково деякі підрозділи, які зараз розміщені саме на півночі від Бахмута для підсилення 72-ї омсбр. Також вони можуть використати ресурс з інших плацдармів.

"Я не виключаю, що можуть навіть задіяти ресурс 25-ї загальної військової армії, яку вони перекинули до Луганської області. Можуть бути різні варіанти, але їм треба це підсилення для того, щоб зупинити просування сил оборони України", - пояснив Олександр Коваленко.

Також він розповідає, що росіяни зараз намагаються постійно атакуавти Кліщіївку, повернути там свої позиції.

"Андріївка - це вихід на південь Кліщіївки, яка є зараз сірою зоною. Росіяни також зараз намагаються постійно атакуавти Кліщіївку, повернути там свої позиції. Але Андріївка дозволяє здійснювати операції в напрямку півдня Кліщіївки, на північ від Андріївки та тиснути на Курдюмівку. Тобто тут три напрямки одночасно. І це дійсно буде впливати на можливість росіян здійснювати якусь ефективну оборону як біля Курдюмівки, так і по інших напрямках також", - підсумував Коваленко.