У Інформаційному спротиві пояснили, як ворог використовуватиме 25-ту армію РФ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни давно намагаються здійснювати наступальні дії. Сили оборони ведуть оборонні дії. Саме на цей напрямок росіяни кинули 25-ту армію РФ, але вона наразі не укомплектована. Вона не так давно сформована і є елементом рефлексії російських окупантів на втрати, які зазнали росіяни в зоні бойових дій", - зауважив Коваленко.

За його словами, кількість 25-ї армії РФ складає 30 тис. особового складу, а це 37 БТГ.

"Для комплектації такої кількості потрібно 400 одиниць танків та 1200 одиниць бронетехніки, але цієї техніки немає у них на озброєнні. У них є тільки піхотна компонентна. Тобто 25-ту армію РФ загарбники будуть використовувати для м'ясних штурмів. Але вони не мають наступального потенціалу по широкому фронту. Російські офіцери називають цю армію потішною", - підкреслив Коваленко.

Протягом минулої доби росіяни намагалися повернути втрачені позиції на фронті та атакувати на східному і південному напрямках, але Сили оборони успішно відбили атаки окупантів. Водночас втрати особового складу РФ майже сягнули 280 тисяч

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 жовтня, відвідав бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків - Купʼянсько-Лиманському





