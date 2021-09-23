У інтернет виклали QR-код COVID-сертифіката президента Франції Макрона
У Франції в Мережу виклали QR-код COVID-сертифіката президента Еммануеля Макрона
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.
До даних могли отримати доступ близько 50 медпрацівників. Згодом у соціальних мережах став поширюватися QR-код Макрона.
Користувачі змогли бачити дату народження, вакцину, якою він прищепився, і час щеплення. У зливі підозрюють одного з медиків.
QR-код був пов'язаний з COVID-сертифікатом Макрона, який дозволяє відвідувати громадські місця.
У пресслужбі Єлисейського палацу підтвердили, що дані належать президенту.
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