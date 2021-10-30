У Каховці розгорнули сучасний мобільний шпиталь для хворих на COVID

Це - 35 наметів та модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії, розповідає Еспресо.TV.



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"​​​​Автономний госпіталь дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19", - зазначають у відомстві.







Намети й модулі із сучасним обладнанням розміщено на території Центральної міської лікарні ім. Родини Панкеєвих.





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