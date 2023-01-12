Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.

"У зв‘язку із застосуванням енергетиками аварійних відключень світла для стабілізації енергосистеми через дефіцит напруги, з метою заощадження електроенергії зовнішнє освітлення на вулицях міста із сьогоднішнього дня буде вимкнено", - написав він.

Варто зазначити, що, за даними енергетиків, на Дніпропетровщині ситуація з електропостачанням залишається доволі складною.

В українській енергосистемі станом на 12 січня є значний дефіцит потужності: 9 областей перевищили максимальні обсяги споживання, тож застосовано аварійні відключення.

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