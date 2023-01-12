У Кам'янському на Дніпропетровщині з метою економії повністю вимкнуть вуличне освітлення
Від сьогодні у Кам'янському на Дніпропетровщині з метою економії електроенергії повністю вимкнуть вуличне освітлення
Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.
"У зв‘язку із застосуванням енергетиками аварійних відключень світла для стабілізації енергосистеми через дефіцит напруги, з метою заощадження електроенергії зовнішнє освітлення на вулицях міста із сьогоднішнього дня буде вимкнено", - написав він.
Варто зазначити, що, за даними енергетиків, на Дніпропетровщині ситуація з електропостачанням залишається доволі складною.
- В українській енергосистемі станом на 12 січня є значний дефіцит потужності: 9 областей перевищили максимальні обсяги споживання, тож застосовано аварійні відключення.
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