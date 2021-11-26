У Кам'янському в ДТП загинули жінка і малолітня дитина, ще двоє людей госпіталізовані

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.



ДТП сталася о 17:20 по вул. Січеславський шлях навпроти готелю "Родина".



За попередніми даними, водій 1971 року народження за кермом ЗАЗ 1102 здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги. Постраждалі - дві жінки та дві дитини.



Унаслідок аварії 35-річна жінка померла на місці, її 3-річний син помер у лікарні. Крім, того госпіталізовано 9-річну дівчинку та 65-річну жінку.

Нагадаємо, 25 листопада на в'їзді до Харкова сталася смертельна ДТП - зіткнулися три легковики та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Загинуло три людини, ще п'ятеро були травмовані.