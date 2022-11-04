У Кам'янці на Запоріжжі окупанти згорнули блокпост і комендатуру
У населеному пункті Кам’янка Запорізької області, противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру
Про це повідомив Генштаб у facebook 4 листопада.
Окрім цього відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області.
"Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - йдеться у дописі.
- 3 листопада Генштаб повідомив, що росіяни оголосили про "евакуацію" місцевих мешканців на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, а також вивозять медичне обладнання до Скадовська.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе