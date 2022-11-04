У Кам'янці на Запоріжжі окупанти згорнули блокпост і комендатуру

Про це повідомив Генштаб у facebook 4 листопада.

Окрім цього відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області.

"Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - йдеться у дописі.

3 листопада Генштаб повідомив, що росіяни оголосили про "евакуацію" місцевих мешканців на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, а також вивозять медичне обладнання до Скадовська.

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