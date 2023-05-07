У Канаді евакуювали понад 24 тис. людей через масові лісові пожежі
У провінції Альберта, що на заході Канади, спалахнули 103 лісові пожежі, через що понад 24 тис. місцевих жителів отримали наказ на евакуацію
Про це інформує NBC News.
Станом на 5 травня кількість пожеж у провінції становила 92. У суботу ж їхня кількість збільшилася до 103. За словами прем'єр-міністерки Альберти Даніель Сміт, їхня загальна площа горіння досягла майже 122 тис. га, тобто близько 301 тис. акрів.
Вона також зазначила, що 31 пожежа вийшла з-під контролю. 44 з тих пожеж, про які повідомляли в п'ятницю, залишаються під контролем, 17 наразі намагаюся приборкати, вони, імовірно, не поширяться далі.
Наразі 14 округів і громад Альберти оголосили про надзвичайний стан. Так обов'язкова евакуація торкнулася 24 511 людей, які проживають у північній і центральній її частинах. Мовиться, зокрема, про округи Йеллоухед, Гранд-Прері та низку місцевих громад.
Ще понад 5 тис. мешканців провінції попередили про евакуацію. Це стосується жителів округів Паркленд і Седл-Хіллс.
Сміт сказала, що ситуація із лісовими пожежами розвивається дуже швидко і є безпрецедентною. Після проведення засідання спеціального урядового комітету вона ухвалила ухвалила рішення про надзвичайний стан на рівні всієї провінції.
Видання повідомляє, що одна з найбільших пожеж горить поблизу населеного пункту Едсон, що в центральній частині провінції. Її площа вже сягнула понад 24 тис. га. З п'ятниці її безуспішно намагаються взяти під контроль три гелікоптерні команди.
- Станом на 5 травня пожежа в Канаді займала близько 4400 гектарів на півночі провінції Альберта й горіла безконтрольно, евакуйовано близько 3700 жителів
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