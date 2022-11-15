У Канаді перевірять втручання КНР до парламентських виборів країни

Про це передає CBC News.

Багатопартійна група депутатів-членів постійного комітету палати представників з питань процедур погодилася вивчити інформацію, що Китай та його агенти втручалися у канадський політичний процес.

Так, депутати запросять взяти участь у слуханнях представників канадських розвідувальних служб, Центральної виборчої комісії та інших відомств.

Також очікують на участь і голови МЗС Канади та чинного радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки.

Коли саме відбудеться перше слухання з цього питання поки невідомо.

Як відомо, цього місяця у засобах масової інформації з’явилася інформація, що Китай через своє консульство в Торонто фінансував минулого року виборчі кампанії щонайменше 11 кандидатів у депутати канадського парламенту. А розвідка доповідала про це прем’єр-міністру Джастіну Трюдо ще на початку року.

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