У Канаді перевірять втручання КНР до парламентських виборів країни
Один із комітетів канадського парламенту проведе кілька слухань для того, щоб перевірити інформацію про можливе втручання Китаю у внутрішні канадські політпроцеси
Про це передає CBC News.
Багатопартійна група депутатів-членів постійного комітету палати представників з питань процедур погодилася вивчити інформацію, що Китай та його агенти втручалися у канадський політичний процес.
Так, депутати запросять взяти участь у слуханнях представників канадських розвідувальних служб, Центральної виборчої комісії та інших відомств.
Також очікують на участь і голови МЗС Канади та чинного радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки.
Коли саме відбудеться перше слухання з цього питання поки невідомо.
- Як відомо, цього місяця у засобах масової інформації з’явилася інформація, що Китай через своє консульство в Торонто фінансував минулого року виборчі кампанії щонайменше 11 кандидатів у депутати канадського парламенту. А розвідка доповідала про це прем’єр-міністру Джастіну Трюдо ще на початку року.
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