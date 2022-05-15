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У Каннах перейменували площу на честь Тараса Шевченка

15 травня, 2022 неділя
18:02
Світ перейменували площу на честь Тараса Шевченка

У французьких Каннах з'явилися площа Тараса Шевченка й Український дім

Про це йдеться в телеграмі Верховної Ради.

"На мапі відомого французького міста Канни з’явилось одразу два українські "центри тяжіння" - площа Тараса Шевченка та Український дім", - повідомили в парламенті.

Церемонія відкриття площі відбулася за участі посла України у Франції Вадима Омельченка та мера Канн, президента Асоціації мерів міст Франції Давіда Лізнара, активістів франко-українських асоціацій, місцевих політичних і громадських діячів і українських родин, які знайшли прихисток у Каннах і на околицях.

"Мерія Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор у знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну", - зауважили у Верховній Раді.

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Новини
Верховна Рада
Тарас Шевченко
Канни
Український дім
площа
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