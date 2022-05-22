У Каннах відбудеться благодійний аукціон на підтримку України

Про це повідомило Держкіно у facebook.

"Кожен запрошений зможе зробити свій внесок у збереження свободи й незалежності української держави. Усі зібрані кошти будуть використані на підтримку України", - йдеться у повідомленні.

На аукціоні робіт будуть представлені:

оригінальний сторіборд до стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова;

постери до найвидатніших українських фільмів XX століття;

картина Владислава Шерешевського Cats, написана 19 березня 2022 року після обстрілів і руйнування житлових будинків Маріуполя російськими військами

картини Івана Марчука "Виходять мрії з берегів" та "Замріяні копички" Роботи має представити автор.

Також гостям благодійного вечора покажуть відеопрезентації про українських кінематографістів, які зараз змушені захищати Україну зі зброєю в руках замість роботи над фільмами.

Фільм українського режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" дебютував на Каннському кінофестивалі.

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