У Каннах відбудеться благодійний аукціон на підтримку України
Для підтримки української кіногалузі у Каннах організовують благодійний вечір-аукціон із кінематографічними та мистецькими лотами
Про це повідомило Держкіно у facebook.
"Кожен запрошений зможе зробити свій внесок у збереження свободи й незалежності української держави. Усі зібрані кошти будуть використані на підтримку України", - йдеться у повідомленні.
На аукціоні робіт будуть представлені:
- оригінальний сторіборд до стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова;
- постери до найвидатніших українських фільмів XX століття;
- картина Владислава Шерешевського Cats, написана 19 березня 2022 року після обстрілів і руйнування житлових будинків Маріуполя російськими військами
- картини Івана Марчука "Виходять мрії з берегів" та "Замріяні копички" Роботи має представити автор.
Також гостям благодійного вечора покажуть відеопрезентації про українських кінематографістів, які зараз змушені захищати Україну зі зброєю в руках замість роботи над фільмами.
- Фільм українського режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" дебютував на Каннському кінофестивалі.
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